Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Ankara Demirspor'u konuk etti.

7. dakikada Burak Sürmeli ile 1-0 öne geçen konuk ekip, 34. dakikada Olcan Adın'ın golüne engel olamadı ve Akhisarspor skoru 1-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve ilk maçı 3-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor kupada son 16 turuna yükseldi.

AKHİSARSPOR: 1 - ANKARA DEMİRSPOR: 1

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Şeker, Cemal Bingül, Deniz Turgut



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Sissoko), Alperen Babacan, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram (Dk. 70 Serginho), Eray Ataseven, Barbosa, Emnes, Olcan Adın (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Muğdat Çelik, Hora ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han Güngördü, Bilal Özhan (Dk. 79 Adem Sağlam), Burak Sürmeli, Hasan Ahmet Sari (Dk. 46 Hasan Kaya), Barış Gök, Celal Çırpanlı, Ahmet Şahbaz, Çınar Tarhan, Sebahattin Usta (Dk. 46 Furkan Işıkdemir), Kerem Hakan Vapurluoğlu, Umut Aslan

GOLLER: Dk. 7 Burak Sürmeli (Ankara Demirspor), Dk. 34 Olcan Adın (Teleset Mobilya Akhisarspor)

SARI KART: Dk. 67 Ahmet Şahbaz (Ankara Demirspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR

7. dakikada konuk takım öne geçti. Eray'ın geri pasında topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Fatih'ten topu kapan Burak, ceza sahası dışından attığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

34. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza sahası önünde hemen önünde topla buluşan Olcan'ın şık şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

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