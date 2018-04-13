Spor Toto Süper Lig heyecanı HTSPOR ARENA'da... Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, son haftalarda kötü sonuçlar alan Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ
STAT: Akhisar Stadı
SAAT: 20:00
YAYIN: BeIN Sports
HAKEM: Hüseyin Göçek
EKSİKLER: Muğdat Çelik, Miguel Lopes (cezalı)i Soner Aydoğdu (sakat) | Vagner Love (sakat)
AKHİSARSPOR: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznov
YEDEKLER: Fatih, Bora, Dany, Orhan, Bia, Hasan Ali, Bilal, Barbosa, Onur, Henrique
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
BEŞİKTAŞ'TA YILDIZLAR TAKIMA DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 5 maçlık cezası sona eren Ricardo Quaresma, ve sarı kart cezalısı oldukları için Göztepe maçında forma giyemeyen Tolgay, Atiba ve Oğuzhan da Akhisarspor maçının kadrosunda yer alabilecek
OKAN BURUK İLK PEŞİNDE
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 7. kez rakip olacağı eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Futbolculuk kariyerinde İtalyan devi Inter'den Türkiye'ye dönüşünde 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında 2 yıl siyah-beyazlılarda forma giyen Buruk, takımın 2006'da finalde Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan kadrosunda yer almıştı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce 6 kez Beşiktaş'a rakip olan Buruk, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Buruk'un 4 büyükler arasında şimdiye kadar teknik adam olarak galip gelemediği tek takım Beşiktaş oldu.
12. RANDEVU
Ligde son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 29. haftaya 34 puan ve averajla 11. sırada giren yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş'la karşılaşıyor.
İki takım arasında geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.
Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı.
MAÇLAR
2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.
2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.
2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.
Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ZORLANIYOR
Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor. Rakibiyle Akhisar'daki yeni stadında ilk kez karşılaşacak siyah-beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 5 maçtan sadece sonuncusunu kazanabildi. Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlarda taraflar birer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti. Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, Beşiktaş 10 golle karşılık verdi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 7'nci kez rakip olacağı eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
AKHİSAR STADYUMU
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