Akhisarspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Futbolseverlerin büyük merakla ve heyecanla beklediği Akhisarspor - Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Akhisarspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

AKHİSARSPOR - BEŞİKTAŞ

Akhisarspor - Beşiktaş karşılaşması için nefesler tutuldu. Ligde 29. haftanın açılış maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta parola galibiyet. Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, 29. haftayı kayıpsız kapatmak için mücadele edecek. Akhisarspor da üst sıralara yükselmek için evinde Beşiktaş'ı yenmek istiyor.

Ligde son 4 maçta galibiyeti bulunmayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 29. haftaya 34 puan ve averajla 11. sırada giren yeşil-siyahlı ekip, bu akşam Beşiktaş'la karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Beşiktaş maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1 kanalından izlenebilecek.

Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı Beşiktaş üçüncü, 34 puanlı Teleset Mobilya Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekipte cezalılar Muğdat Çelik ile Miguel Lopes forma giyemeyecek. Soner Aydoğdu'nun ise sakatlığı bulunuyor.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor.

Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup, Akhisar deplasmanında oynayabilecek.

Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Quaresma, bu akşam kart görmesi halinde gelecek haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yine yalnız bırakacak.

12. RANDEVU

Beşiktaş ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 11 maçtan 5'ini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 22 golüne, Akhisarspor 16 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka golsüz tamamlandı.

Maçlar

2012-2013 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş, Holosko (2) ve Hilbert'in golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un tek golünü Mustafa Aşan attı. Manisa'daki müsabakada ise ev sahibi ekip, Gekas (2), Uğur Demirok ve Emin Aladağ'ın golleriyle 4-1 galip geldi, Beşiktaş'ın tek golünü Mustafa Pektemek kaydetti.

2013-2014'te Manisa'daki müsabaka 3-3 bitti. Ege temsilcisinin gollerini Bruno (2) ve Bilal Kısa, Beşiktaş'ın gollerini ise Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Almeida attı. İstanbul'da ise siyah-beyazlılar, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek ve Hutchinson'ın golleriyle 3-0 galip geldi.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Beşiktaş, Cenk Tosun, Sosa ve Gökhan Töre'nin golleriyle 3-1 kazandı, Ege temsilcisinin golünü Bilal Kısa attı. Manisa'daki müsabaka Mehmet Akyüz ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

2015-2016'nın ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşmayı Ege ekibi, Güray Vural ve Sami'nin golleriyle 2-0 kazandı. Manisa'daki maç ise Rodallega (3), Gomez, Olcay Şahan ve Cenk Tosun'un karşılıklı golleriyle 3-3 sona erdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Manisa'daki müsabakada Beşiktaş, Talisca ve Rodallega'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 galip geldi. Vodafone Park'taki müsabakada da siyah-beyazlılar, Cenk Tosun, Talisca ve Atınç Nukan'ın golleriyle 3-1 kazandı, Akhisarspor'un golünü Olcan Adın attı.

Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Rakibiyle Akhisar'daki yeni stadında ilk kez karşılaşacak siyah-beyazlılar, Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki 5 maçtan sadece sonuncusunu kazanabildi. Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlarda taraflar birer galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, Beşiktaş 10 golle karşılık verdi.