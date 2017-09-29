Akhisarspor Fenerbahçe Maç Özeti

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe, Akhisarspor deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Manisa'da ilk yarıda iki takımda çok etkili olamadı. Karşılıklı zaman zaman iki tarafında etkili olduğu dakikalar oldu ama ilk 45 dakikada iki takımdan da kaleyi bulan bir şut gelmedi.

İkinci yarı da ilk yarının benzeri gibi düşük tempoyla başladı. Maçta kaleyi bulan ilk şut 56. dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici'den geldi. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise ev sahibi takım, Soner'in asistinde Onur Ayık ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra 67. dakikada Serginho topu orta sahadan alıp Fenerbahçe kalesine kadar gitti. Bu pozisyonda Kameni karşı karşıya pozisyonu ayaklarıyla kurtardı.

FENERBAHÇE 9 KİŞİ KALDI

Maçın 82. dakikasında Alper Potuk, orta alanda yaptığı bir hareket sonucunda direkt olarak kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı. Bu kartın 4 dakika sonrasında ise Martin Skrtel, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe 86. dakika itibarıyla sahada 9 kişi kaldı.

Akhisarspor aldığı bu 3 puanla birlikte 4. sıraya kadar yükseldi ve haftayı 13 puanda kapattı. Fenerbahçe ise 5. sırada kaldı ve 11 puanda haftayı kapattı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

AKHİSARSPOR: 1 - FENERBAHÇE: 0



STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Larsson (Dk. 75 Kadir Keleş), Serginho (Dk. 90 Aykut Çeviker), Paulo Henrique (Dk. 46 Onur Ayık)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Dk. 66 Soldado), Valbuena (Dk. 66 Alper Potuk), Giuliano, Janssen (Dk. 73 Chahechouhe)

GOL: Dk. 60 Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 81 Alper Potuk, Dk. 86 Skrtel (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Dk. 11 Janssen, Dk. 57 Ozan Tufan, Dk. 89 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 21 Caner Osmanpaşa, Dk. 53 Sissoko, Dk. 88 Mustafa Yumlu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.

Lige Göztepe ve Trabzonspor karşısında aldığı 2-2'lik beraberliklerle başladıktan sonra Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e 3-2 yenildikten sonra Aytemiz Alanyaspor (4-1) ve Beşiktaş (2-1) maçlarını kayıpsız geçmişti.

Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, ligde 2 hafta sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı. İlk 6 haftada bütün maçlarda gol atmayı başaran sarı-lacivertli ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında gol sevinci yaşayamadı.

11 puanda kalan Fenerbahçe, lige verilecek aranın ardından Evkur Yeni Malatyaspor'la İstanbul'da karşılaşacak.

DEPLASMANDA 11 MAÇ SONRA YENİLDİ

Deplasmanda son mağlubiyetini 29 Ocak 2017'de Kayserispor karşısında 4-1'lik skorla alan Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına kadar dış sahada oynadığı 11 karşılaşmada yenilmemişti.

Geçen sezon Kayserispor maçından sonra oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldıktan sonra Gençlerbirliği'ni 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin dış sahada yenilmezlik serisi 11 müsabaka sonra sona erdi.

AKHİSARSPOR EVİNDE KAYIPSIZ!

Beşiktaş ve Galatasaray'la iç sahada yoluna kayıpsız giden 3 takımdan biri olan Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi de 1-0 yenmeyi başardı. Bu sezon iç sahada 4'te 4 yapan yeşil-siyahlı takım, daha önce Manisa'da konuk ettiği Demir Grup Sivasspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Kardemir Karabükspor'u (2-1) mağlup etmişti.

ONUR AYIK'TAN 3 PUANI GETİREN GOL!

Ligde Fenerbahçe maçına kadar 1'i ilk 11 olmak üzere 2 maçta forma şansı bulan Onur Ayık, sonradan oyuna girdiği müsabakada takımının ilk kaleyi bulan şutunda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ilk golünü kaydeden Onur Ayık, yeşil-siyahlı formayla ligde toplam 3. golüne ulaştı. Onur Ayık, ligdeki son golünü 2015-2016 sezonunda 13 Mart 2016'da oynanan Eskişehirspor maçında atmıştı.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 3 MAÇ SONRA GALİBİYET

Fenerbahçe ile Süper Lig'de 11. karşılaşmasına çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibine karşı 4. galibiyetini aldı. Diğer maçlarda Fenerbahçe'nin 6 galibiyeti bulunurken, 1 müsabaka da berabere bitti. Teleset Mobilya Akhisarspor, rakibiyle oynadığı son 3 maçta mağlup olmuştu. Süper Lig'de son 2 haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında son oynadıkları Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Ligde son 2 haftada Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, son oynanan Beşiktaş maçının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Josef de Souza ile kırmızı kart cezalısı Luis Neto'nun yerine Martin Skrtel ve Mehmet Topal forma giydi. Mehmet Topal, bu sezon 4. kez ilk 11'de mücadele ederken, Martin Skrtel ise 2 hafta sonra tekrar ilk 11'de kendisine yer buldu. Bu sezon iç sahada başarılı performansıyla dikkati çeken Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, 2-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi.

Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular, Türk Kızılayı'nın "Arakan'a sahip çık" yazılı pankartıyla sahaya çıktı. 21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisar Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan kale arkası tribünden takımlarına destek verirken, ev sahibi ekip taraftarlarının bulunduğu yerlerde boşluklar görüldü.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada Janssen'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanında Paulo Henrique topa vuramadı. Daha sonra Fenerbahçeli oyuncular topu kontrol etti.

44. dakikada sağ taraftan Miguel Lopes'in ortasında oyunculardan seken topla sol çaprazda buluşan Larsson'un vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi, 0-0 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

56. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanından attığı sert şutta, kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.

60. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

67. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar giren Serginho'nun vuruşunda, kaleci Kameni ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

81. dakikada orta alanda Miguel Lopes'le girdiği mücadelenin ardından Alper Potuk, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe 9 kişi kaldı. 55'inci dakikada ilk sarı kartını gören Skrtel, 86. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

90+2. dakikada Chahechouhe'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta, top üstten auta çıktı.

90+6. dakikada Olcan'ın pasıyla sağ çapraz poziyonda topla buluşan Miguel Lopes'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



Akhisarspor-Fenerbahçe