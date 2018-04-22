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Süper Lig'de Akhisarspor, Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip henüz 3. dakikada Muğdat Çelik ile 1-0 öne geçti.

Göztepe bu gole 15. dakikada Nabil Ghilas ile cevap verdi.

Akhisarspor'da Seleznyov, 42. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca, karşılaşma 1-1 sona erdi.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: 1 - GÖZTEPE: 1

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Larsson, Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 80 Onur Ayık), Barbosa (Dk. 41 Kadir Keleş), Muğdat Çelik, Seleznov (Dk. 67 Henrique)

GÖZTEPE: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Kosanovic, Leo, Ngando (Dk. 58 Selçuk Şahin), Poko, Castro (Dk. 90 Rotman), Gouffran, Halil Akbunar, Ghilas (Dk. 78 Ömer Şişmanoğlu)

GOLLER: Dk. 3 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 15 Ghilas (Penaltıdan) (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 3 Wallace Reis, Dk. 62 Selçuk Şahin, Dk. 90+1 Ömer Şişmanoğlu (Göztepe), Dk. 22 Sissoko, Dk. 90+2 Onur Ayık (Teleset Mobilya Akhisarspor)



MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 3. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu kullanan Barbosa'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'dan sekti. Topu iyi takip eden Muğdat Çelik'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

15. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Ömer Bayram'ın ceza sahasında rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ghilas, topu ağlara gönderdi: 1-1

38. dakikada Kosanovic'in ceza alanında Barbosa'ya yaptığı hareketin ardından hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Seleznov'un 43. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Beto topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 60. dakikasında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Halil Akbunar'ın vuruşunda, Caner Osmanpaşa'nın müdahale ettiği top kornere çıktı.

67. dakikada Ghilas'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topa müdahale ederek gole izin vermedi.

81. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında iyi yükselen Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya gitti.

Müsabaka, 1-1 berabere sona erdi.