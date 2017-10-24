Akın Öztürk OHAL Komisyonu'na mı başvurdu?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yayımlanan OHAL kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 100 bini aşkın kişi kamudan ihraç edildi. Bu ihraçları incelemek ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla 23 Ocak 2017'de yayımlanan KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyon ile memuriyetten çıkarılanlara “itiraz” yolu açıldı.

"KADROSUNU, RÜTBESİNİ, KILICINI İSTEDİ"

Komisyonun 17 Temmuz'da almaya başladığı başvurular arasında ilginç bir ismin de yer aldığı belirtiliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre darbe girişiminin bir numaralı asker şüphelisi olarak gösterilen Akın Öztürk de komisyona başvurdu. Öztürk, başvurusunda ihraç kararına itiraz ederek kadrosuyla birlikte rütbesini ve kılıcını geri istedi.

ÇATI DAVADA VE AKINCI ÜSSÜ DAVASINDA SANIK

15 Temmuz'da Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeliği görevinde bulunan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, darbe girişimine yönelik kritik davalarda baş askeri şüpheli olarak yargılanıyor. Bu davalardan biri Öztürk'ün 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinin birinci sırasında gösterildiği 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahı'nda yaşananlarla ilgili çatı dava. Öztürk, darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri nedeniyle de yargılanıyor. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının rehin tutulduğu Akıncı Üssü'nde yaşananlara yönelik iddianamede Öztürk, bir numaralı asker şüpheli olarak yer almıştı.

Akın Öztürk

15 Temmuz darbe girişimi