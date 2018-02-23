Taksim Meydanının simgesi olan Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkım çalışmalarına başlanmadan önce Taksim Meydanı´na bakan cephesi sökülüyor.

DHA'nın haberine göre binanın ön cephesi olan ve meydana bakan kesimindeki camların yarısının söküldüğü görülüyor.

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