İslam dünyası 2018 yılı Ramazan Ayı'nı oruç, teravih ve hatimlerle idrak edip bayrama ulaştı. Tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu Ramazan-ı Şerf'i ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca Müslüman, 2018 yılı Ramazan Bayramının ilk saatlerinde bayram namazı için cami ve mescitlerde hep birlikte saf tutacak.

Bayram heyecanının yaşandığı illerden biri olan Aksaray'da vatandaşlar 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı için cami ve mescitlere akın etmeye hazırlanıyor. Peki Zonguldak'ta 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı saat kaçta? Aksaray'da bayram namazı saat kaçta başlayacak? İşte cevabı...

AKSARAY'DA 2018 RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 ayın sultanı Ramazan'ı ibadetle geçiren Aksaraylılar; duaları kabul olmuş ve mağfirete erişmiş olmanın ümidiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı'na ulaştı. Bayramın ilk saatlerinde cami ve mescitleri doldurmaya hazırlanan Aksaraylılar saat 06.30'da 2018 yılı Ramazan Bayram Namazına niyet edecekler.

İşte Aksaray Merkez ve ilçelerinde iftar saatleri:

AKSARAY 6:04 AĞAÇÖREN 6:03 ESKİL 6:06 GÜLAĞAÇ 6:02 GÜZELYURT-AKS 6:02 ORTAKÖY-AKS 6:03 SARIYAHŞİ 6:03

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER