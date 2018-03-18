Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelede takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda da eşitliğin bozulması için iki takım da uzun süre bekledi. Dakikalar 76'yı gösterirken Douglas, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol yanıt ise fazla gecikmedi ve 82. dakikada Demba Ba, Göztepe'ye 1 puanı getiren golü attı.

Ba'nın golü skoru belirledi ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Göztepe puanını 40 yaptı ve 6. sıraya yükseldi. Alanayspor ise 28 puanda ve 13. sırada haftayı kapattı.