Alanyaspor Gençlerbirliği maç sonucu

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ALANYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti!

9. dakikada Vagner Love'un asistinde Etame topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor mücadelede 1-0 öne geçti. 20. dakikada Junior Fernandes farkı 2'ye çıkaran isim oldu. İlk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

58. dakikada yıldız golcü Vagner Love skoru 3-0 yaptı. Gençlerbirliği 65. dakikada Ahmet İlhan Özek'in attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. 75. dakikada Ahmet İlhan Özek'e dirsek atan Giorgos Tzavellas direkt kırmızı kart gördü ve Alanyaspor sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada son sözü söyleyen Vanger Love muhteşem bir gole imza attı: Remy Riou'nun uzun pasıyla topla buluşan Vagner Love, hızla ceza alanına girdi. Bu sırada araya giren Gençlerbirliği savunmasından seken topa hareketlenen Vagner Love'un şık rövaşeta vuruşunda meşin yuvarlak kalesini terk eden Johannes Hopf'un yanından ağlarla buluştu: 4-1.

Bu sonucun ardından Alanyaspor 10 puana yükseldi. Sezona kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise 4 puanlda son sırada yer aldı.

MAÇTA İLGİNÇ OLAY

Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.

Maçın 76. dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ahmet İlhan Özek, Tzavellas'ın dirseğiyle kendisini yerde buldu. Ceza sahası çizgisinde gerçekleşen bu olayın ardından hakem Halil Umut Meler, Yunan savunmacıya direkt kırmızı kart gösterirken herkes bir anda penaltı verildiğini düşündü.

Fakat Meler, hareketin top oyun alanının dışındayken yapıldığı için penaltı olmadığını maçın aut atışıyla başlayacağını ifade etti. Bu olay yaşandığında Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü bulunuyordu.

Alanyaspor Gençlerbirliği

Vanger Love