Alanyaspor - Medical Park Antalyaspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Alanyaspor ile Medical Park Antalyaspor, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Alanyaspor 37 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Medical Park Antalyaspor 38 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Alanyaspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Medical Park Antalyaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 105 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alanyaspor kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Medical Park Antalyaspor sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Alanyaspor son hafta oynanan Medical Park Antalyaspor maçında 3-3 berabere kaldı.

Medical Park Antalyaspor ise Alanyaspor karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Alanyaspor, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 26 gol yedi.

Medical Park Antalyaspor, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Medical Park Antalyaspor 13 kez gol sevinci yaşadı, 33 kez topu ağlarında gördü.