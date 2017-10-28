Alanyasporlu yöneticiden Ryan Babel-Caner Erkin gafı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maçlık ceza verilen Ryan Babel, Tahkim Kurulu kararının cezayı 1 maça indirmesi nedeniyle bu mücadelede forma giyebilecek. Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerce tespit edilen ve 6 maçlık cezaya çarptırılan Caner Erkin ise Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahada olmayacak. Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Ryan Babel'in cezasının, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza sonrası indirildiğine yönelik açıklama yaptı ve TFF'ye tepki gösterdi. Ancak Hollandalı futbolcunun cezasının indirimi, Caner Erkin'in cezasından daha önce açıklanmıştı! TFF, Babel'in ceza indirimi açıklamasını 16:30 sularında yaparken Caner Erkin'e de ceza verilen PFDK kararlarını 17:20 sularında yayınladı.
Özçelik'in açıklamarında şu ifadeler yer alıyor:
"Beşiktaşlı Ryan Babel Gençlerbirliği maçında rakibine sert bir hareket yaptı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Disiplin kurulu da bu futbolcuya 2 maç ceza verdi. Buraya kadar her şey normal ama gariplikler bundan sonra başlıyor. Caner Erkin'e 6 maç ceza verilmesinin hemen ardından Babel'in cezası 1 maça indiriliyor. Dünyanın her yerinde bu hareketin cezası 2 maçtır. Federasyonun bir kurulu doğru bir karar verirken, diğer bir kurulu ince bir ayar yapıyor ve cezayı 1 maça düşürüyor. Hafta boyu teknik ekibimiz Babel'siz bir Beşiktaş'ın taktiğini çalışırken, maçın hemen arifesinde ter idmanı yaparken taktik değişecek ama yeterli zaman yok. Anadolu kulüpleri bu tür durumlarda tahkime başvurduğu zaman direkt ret cevabı geliyor. Büyük kulüplere ise her zaman bir indirim var. Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek?"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.