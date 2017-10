Alanyasporlu yöneticiden Ryan Babel-Caner Erkin gafı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maçlık ceza verilen Ryan Babel, Tahkim Kurulu kararının cezayı 1 maça indirmesi nedeniyle bu mücadelede forma giyebilecek. Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği görüntülerce tespit edilen ve 6 maçlık cezaya çarptırılan Caner Erkin ise Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahada olmayacak. Alanyaspor Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Ryan Babel'in cezasının, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık ceza sonrası indirildiğine yönelik açıklama yaptı ve TFF'ye tepki gösterdi. Ancak Hollandalı futbolcunun cezasının indirimi, Caner Erkin'in cezasından daha önce açıklanmıştı! TFF, Babel'in ceza indirimi açıklamasını 16:30 sularında yaparken Caner Erkin'e de ceza verilen PFDK kararlarını 17:20 sularında yayınladı.

Özçelik'in açıklamarında şu ifadeler yer alıyor:

"Beşiktaşlı Ryan Babel Gençlerbirliği maçında rakibine sert bir hareket yaptı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Disiplin kurulu da bu futbolcuya 2 maç ceza verdi. Buraya kadar her şey normal ama gariplikler bundan sonra başlıyor. Caner Erkin'e 6 maç ceza verilmesinin hemen ardından Babel'in cezası 1 maça indiriliyor. Dünyanın her yerinde bu hareketin cezası 2 maçtır. Federasyonun bir kurulu doğru bir karar verirken, diğer bir kurulu ince bir ayar yapıyor ve cezayı 1 maça düşürüyor. Hafta boyu teknik ekibimiz Babel'siz bir Beşiktaş'ın taktiğini çalışırken, maçın hemen arifesinde ter idmanı yaparken taktik değişecek ama yeterli zaman yok. Anadolu kulüpleri bu tür durumlarda tahkime başvurduğu zaman direkt ret cevabı geliyor. Büyük kulüplere ise her zaman bir indirim var. Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek?"

Aytemiz Alanyaspor

beşiktaş

caner erkin

ryan babel