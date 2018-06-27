Erzincan’da 2 yıl önce evlenen ve mutlu bir evlilik hayatı sürdüren bir kadın aldatıldığını kocasının sırtındaki sivilcelerin sıkılmasından anladı.

İHA'nın haberine göre kocasının sırtındaki sivilceleri kendi başına sıkmasının mümkün olmadığını düşünen kadın dedektif gibi iz sürerek kendisini aldatan kocasını sevgilisiyle bastı. Genç kadın olaydan sonra boşanma davası açmak için Avukat Tolga Aydemir'le görüştü.

YAZDIĞI TWEET BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Olayı dinleyen Aydemir konuyla ilgili Twitter hesabından "Kocasının sırtındaki sivilcenin sıkılmasından aldatıldığını anlayan ve bunda da haklı çıkan bir müvekkilim var" şeklinde bir tweet attı. Tweet kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok sosyal medya hesabından paylaşıldı.

SIRT BÖLGESİNDEKİ SİVİLCELERİN SIKILMIŞ OLDUĞUNU FARK ETTİ

Konuyla ilgili müvekkilinin de rızasını alarak açıklama yapan avukat Aydemir, "Müvekkilimin son derece iyi gittiğini düşündüğü iki yıllık bir evliliği var. Ancak bir gün kocasının sırt bölgesindeki sivilcelerin sıkılmış olduğunu görüyor. Kocasının kendi kendine sıkması mümkün olmadığı için sivilceleri kimin sıktığını soruyor ama kocası kaçamak cevaplar verip olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Müvekkilim de daha fazla üstelemiyor.

Gece eşi uyurken telefonunu açıp mesajları kontrol ediyor ama elle tutulur bir şey bulamıyor. Sadece telefonda kayıtlı olmayan bir numaranın aynı gün içerisinde 4-5 kez aradığını, ortalama 2 dakikalık telefon görüşmeleri olduğunu ve aynı numaranın önceki günlerde de arandığını görüyor.

ALDATAN EŞE APLİKASYON ÇOK

Ertesi gün kocasının eve geldiğinde olası mesaj kayıtlarını temizlemesi ihtimaline binaen öğleden sonra eşinin çalıştığı iş yerine giden müvekkilim, akşam kendi arkadaşlarının eve misafirliğe geleceğini onun için market alışverişine çıktığını ancak şarjı bittiği için bir arkadaşını arayamadığını söyleyip eşinden telefonunu istiyor.

Eşinin yanındayken arkadaşıyla bir müddet telefonda konuştuktan sonra bir bahaneyle dışarı çıkıp eşinin Whatsapp yazışmalarını kontrol ediyor. Telefonda daha önce gördüğü numaranın bir kadın tarafından kullanıldığını görüp yazışmaların ekran görüntülerini alıp kendi telefonuna gönderiyor.

Yazışmalarda sivilce muhabbeti de mevcut. Daha sonra bir şey olmamış gibi telefonu eşine geri veren müvekkil, kocasını akşam kadın arkadaşlarının misafirliğe geleceğini geç saate kadar oturacaklarını bu sebeple eve gelmemesini tembihleyip iş yerinden ayrılıyor.

Akşam kocasının eve gelmediği zaman nereye gideceğini görmek için iş çıkışı kocasını gittiği eve kadar takip edip basıyor" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMALI BOŞANACAKLAR

Attığı tweetin müvekkilinin kocası tarafından da okunduğunu ve boşanmaya yanaştığını ifade eden avukat Aydemir çiftin anlaşmalı boşanmak için gerekli adımları atacağını kaydetti.

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