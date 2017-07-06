Cep telefonu aplikasyonları 'çapkınlığa' da el attı

Eşleri ve sevgililerini aldatanların ilişkilerini gizlemelerine yardımcı olacak cep telefonu uygulamaları gittikçe yayılıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çoğunluğu ‘güvenli iletişim’ veya 'veri koruma' amaçlı geliştirildiği ileri sürülen bu yazılımlar, aldatanlar tarafından üçüncü kişilerle haberleşmeleri ve görüntüleri saklamak için kullanılıyor.

HESAP MAKİNESİ GİBİ

Bu yazılımlardan biri Private Photo. Uygulama görünüşte bir 'hesap makinesi'ne benziyor. Ancak şifre girildiğinde, uygulama gerçek yüzünü gösteriyor ve burada telefonun ana fotoğraf albümünde görünmeyen fotoğraflara erişilebiliyor.

SMS GİZLİYOR

Tiger Text adlı uygulama ise SMS mesajlarının üçüncü kişilerce görünmesini engellediği gibi, ‘uygunsuz zamanda arayanlar’a operatörün “Aradığınız numara kullanılmamaktadır” yanıtını gönderiyor.

ŞÜPHEYİ ELE VERİYOR

Nosy Trap ise telefonunuzu karıştıranların fotoğraflarını çekerek eş ya da sevgilinin bir şeylerden şüphelendiğini ortaya çıkarıyor. Fox Private Message adlı yazılım ise birkaç sallamayla telefondaki bütün mesajları siliyor.