ales sınavı ne zaman

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES) için geri sayım başladı. ALES sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adaylar gözlerini sınav tarihlerine dikti. ALES ne zaman uygulanacak?

ÖSYM'DEN ALES GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14:00’den itibaren edineceklerdir. 2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

- yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

- ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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