Alex de Souza: Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi

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Geçen doğum günüm için mesaj attı, ben de teşekkür ettim. Kendisiyle konuşmamız bu kadar. Kulüpte başkanlığa aday olup olmayacağını bilmiyorum. Teknik direktör olmak istiyor muyum? Muhtemelen bir gün olacağım. Ama ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok. Kariyerimi sonlandırdığımda tek bir endişem vardı: İyi bir baba olup ailemle yaşamak."