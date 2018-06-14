Makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor

Çoğu insan bir sabah kalktığında ünlü birine dönüşmek için her şeyi yapar ancak Alexis Stone makyajın gücünü kullanarak istediği her ünlünün tıpatıp aynısı olabiliyor. İşte ünlü makyaj artistinin dönüştüğü isimler...