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Makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor

14.06.2018 - 11:19 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çoğu insan bir sabah kalktığında ünlü birine dönüşmek için her şeyi yapar ancak Alexis Stone makyajın gücünü kullanarak istediği her ünlünün tıpatıp aynısı olabiliyor. İşte ünlü makyaj artistinin dönüştüğü isimler...

  • 1 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
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    İngiliz makyaj sanatçısı Elliot Joseph Rentz, makyajdan yardım alarak istediği herkes gibi olabiliyor. İşte photoshop kullanmadan, sadece makyajla istediği görünümü elde eden makyaj sanatçısından kareler...

  • 2 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
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    Amy Winehouse

  • 3 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    3 | 54

    RuPaul

  • 4 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    4 | 54

    Björk

  • 5 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    5 | 54

    Kraliçe Elizabeth

  • 6 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    6 | 54

    Taylor Swift

  • 7 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    7 | 54

    Cher

     

  • 8 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    8 | 54

    Jeremy Meeks

     

  • 9 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    9 | 54

    Leonardo DiCaprio

  • 10 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    10 | 54

    Jennifer Lawrence

  • 11 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    11 | 54

    Ellen Degeneres

  • 12 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    12 | 54

    Justin Bieber

  • 13 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    13 | 54

    Madonna

     

  • 14 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    14 | 54

    Kim Kardashian

     

  • 15 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    15 | 54

    Johnny Depp

     

  • 16 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    16 | 54

    Dolly Parton

     

  • 17 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    17 | 54

    Ariana Grande

     

  • 18 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    18 | 54

    Dita Von Teese

  • 19 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    19 | 54

    Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

  • 20 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    20 | 54

    Cate Blanchett

  • 21 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    21 | 54

    Cardi B

  • 22 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    22 | 54

    Kesha

  • 23 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    23 | 54

    Nikkie Tutorials

     

  • 24 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    24 | 54

    Anna Wintour

  • 25 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    25 | 54

    Tilda Swinton

  • 26 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    26 | 54

    Marilyn Manson

  • 27 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    27 | 54

    Paris Hilton

  • 28 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    28 | 54

    Donatella Versace

  • 29 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    29 | 54

    Goldie Hawn

  • 30 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    30 | 54

    Lady Gaga

  • 31 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    31 | 54

    Kat Von D.

  • 32 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    32 | 54

    Gigi Gorgeous

  • 33 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    33 | 54

    Michael Jackson

  • 34 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    34 | 54

    Charlize Theron

  • 35 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    35 | 54

    Nicole Kidman

  • 36 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    36 | 54

    Pabllo Vittar

  • 37 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    37 | 54

    Nikita Dragun

  • 38 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    38 | 54

    Kylie Jenner

  • 39 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    39 | 54

    Meryl Streep

  • 40 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    40 | 54

    Celine Dion

  • 41 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    41 | 54

    Glenn Close

  • 42 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    42 | 54

    Angelina Jolie

  • 43 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    43 | 54

    Jessica Lange

  • 44 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    44 | 54

    Pete Burns

  • 45 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    45 | 54

    Jocelyn Wildenstein

  • 46 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    46 | 54

    Sigourney Weaver

  • 47 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    47 | 54

    Jeffree Star

  • 48 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    48 | 54

    Jaclyn Hill

  • 49 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    49 | 54

    Rachel McAdams

  • 50 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    50 | 54

    Blac Chyna

  • 51 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    51 | 54

    Lil Kim

  • 52 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    52 | 54

    Angelina Jolie

  • 53 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    53 | 54

    Lana Del Rey

     

  • 54 Alexis Stone makyaj yaparak ünlüleri birebir kopyalıyor
    54 | 54

    Rihanna

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