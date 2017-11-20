Aleyna Tilki hakkında flaş iddia!

Cadde’nin haberine göre, Aleyna Tilki'nin, okulunu geçici bir süreliğine dondurarak, annesiyle birlikte Los Angeles’a gittiği öne sürüldü.



17 yaşındaki şarkıcı, havalimanında elinde bavuluyla çekilen görüntülerini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmayı ihmal etmedi.



Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, son olarak sosyal medya hesabından oyuncak cinsel organlı bir fotoğraf paylaşmış, bu karenin ardından tepki çekmişti. ünlü popçu, eleştirilere yönelik yazılı herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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