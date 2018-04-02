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‘ŞU AN İKİLEMDEYİM’

Büyük alkış alan Tilki, “Bu yıl birkaç projem var ama karşıma üniversite çıktı. Hem sahne hem de psikoloji eğitimi bir arada gider diyordum ama birini kısmak lazım. Şu an ikilemdeyim. Ya üniversitenin en iyi öğrencisi olacağım ya da sahnede en iyi olacağım” dedi.