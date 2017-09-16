Aleyna Tilki şaşırttı

Baş başa akşam yemeği yiyen Aleyna Tilki ile Emrah Karaduman, mekan çıkışında hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Fotoğraf çekilmek isteyen hayranlarını kırmayan 17 yaşındaki şarkıcı, tek tek hepsiyle fotoğraf çekildi. Pijaması ve bluzunun üzerine giydiği tüylü montu ve terlikleriyle dikkati çeken Tilki’yi görenler, "Yataktan kalkıp gelmiş" şeklinde yorumda bulundular. (Cadde)

aleyna tilki

Emrah Karaduman