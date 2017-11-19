Aleyna Tilki yaşam koçu tuttu

Aleyna Tilki hem yaşam koçu tuttu, hem de bir stil danışmanı ile çalışmaya başladı.

Aleyna Tilki 2016'da 16 yaşındayken 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile tanınmıştı. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken sık sık gaf yapıp pot kıran, kıyafet tarzı ile eleştirilen Aleyna Tilki hem yaşam koçu tuttu, hem de bir stil danışmanı ile çalışmaya başladı. Aleyna Tilki kendisini emanet ettiği hocalarına ayda toplam 15 bin lira veriyor.