Tüfenkci, Battalgazi ilçesinde esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" diledi ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdiğini anımsattı.

Tüfenkci, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve oluşturulmaya çalışılan algılara rağmen sanayi üretimindeki artışın, sanayideki çarkların döndüğünü gösterdiğini kaydetti.

Ortaya çıkan artışların geleceğe daha umutla bakmalarını sağladığını belirten Tüfenkci, "Birileri diyor ya 'Türkiye'de üretim yok' diye. Bunu söyleyenlerin tamamı art ve kötü niyetli. Türkiye'de bir algı oluşturmaya yönelik açıklama yaptıklarını görüyoruz. Sahanın durumu ve elde edilen veriler, bunun tam tersini söylüyor. İşte son açıklanan sanayi üretimindeki artış da bunun bir göstergesi." diye konuştu.

Tüfenkci, istihdam, sanayideki üretim, ihracattaki artış ve hizmet sektöründeki gelişimin dikkati çektiğini belirterek, turizm sektöründe de güzel gelişmelerin yaşandığını anlattı.

"NİCE HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Turizmde beklentilerin üzerinde bir sezon yaşanacağının altını çizen Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Kim ne derse desin, Türkiye büyümeye, gelişmeye devam edecek. İnşallah 24 Haziran'da güçlü bir Meclisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde güçlü bir hükümeti kurarsak, 2023 hedeflerini çok kısa zamanda yakalarız. Birileri diyor ki 2023 hedefleri hayal. Biz AK Parti olarak nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'nin büyüme ortalamasını yüzde 5,7'den yüzde 6'lara çıkardığımızda inanın bu da hiç hayal değil. Biz güçlü hükümet ve güçlü Meclise bu hedeflerimize varabilmek için geçtik. İnşallah da milletimizin onayıyla, desteğiyle biz bu hedefleri gerçekleştireceğiz."