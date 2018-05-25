Bursaspor'un 26-27 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurulunda başkanlık için 3 aday ile birlikte yarışacak mevcut başkan Ali Ay, göreve yeniden seçilmeleri halinde anlaşma sağladıkları yeni teknik direktörü 28 Mayıs Pazartesi açıklayacağını belirterek, "O gün hoca ile hemen birlikte göreve başlayacağız." dedi.
Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün olağan genel kurulunun 26-27 Mayıs'ta Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacağını, kendisiyle birlikte 4 adayın başkanlık mücadelesi vereceğini söyledi.
Maddi anlamda böyle bir sıkıntılı dönemde başkanlığa talip oldukları için 3 adaya da teşekkür eden Ay, genel kurulun da Bursaspor'a yakışır şekilde geçmesini diledi.
Ay, genel kurulda yeniden güven tazelemek için ekibiyle birlikte mahalleleri, dernek temsilciliklerini gezdiklerini ve hedefledikleri projeleri anlattıklarını belirterek, "Manifestolarımızdan birisi, bundan sonra daha kucaklayıcı olacağımızla ilgili. Bununla ilgili komite kuruyoruz. Bundan sonra taraftarlarımızla, derneklerimizle daha iç içe olacağız. Onlarla beraber daha sık buluşacağız." diye konuştu.
"YÖNETİM SADECE DENETLEME İŞİNİ YAPACAK"
İstikrar ve tecrübe adına üyelerde genel kurulda yeniden kendisini ve yönetimini seçmelerini isteyen Ay, şunları kaydetti:
"Seçilirsek tamamen profesyonellerin yöneteceği bir futbol yapısı oluşacak. Ilgaz Çınar ile anlaştık, bir sportif direktörümüz olacak, hocamızla da anlaştık. En kısa zamanda idari kadroyu buradan stada taşıyoruz. Yönetim sadece denetleme, sorgulama işini yapacak. Edindiğimiz tecrübeler bunlarla sınırlı değil. Takım daha yerli olacak. Hocamız da yerli olacak. Çünkü biz ilk senemizde ligin ilk yarısında Hamza hocamızla 27 puan yapmıştık ikinci senemizde yine ilk yarıda Le Guen ile 25 puan yapmıştık ama maalesef ikinci yarılar bir düşüş yaşadık. Bunları kendi aramızda masaya yatırdık. 'Neden ve niçin böyle oluyor?' diye Nedenlerinden bir tanesi çok fazla yabancı futbolcu ile oynamamız. Benim aklımdan geçen 8, en fazla 10 kaliteli yabancı futbolcu. Genç, hırslı, taraftarımızın isteğini karşılayacak, mücadele gücü yüksek olan ve defansif değil ofansif oynayan bir futbol takımı düşünüyoruz."
"BİRİSİ AİLEM, DİĞERİ DE BURSASPOR"
Ay, genel kurulda yeniden aday olup olmama konusunu epey düşündüğünü anlatarak, "Özellikle belirtmek istiyorum hafta sonunda yapılacak kongrede yeniden aday olmam konusunda sayın valimiz, belediye başkanımız, BTSO başkanımız, siyasilerimiz yani kent dinamikleri, şehrin ileri gelenleri özellikle baskı yaptılar. Tabi onlar da istikrardan yanaydılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Demek ki güvendiler." şeklinde görüşlerini aktardı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN İSMİ GİZLİ
Yeni teknik direktörün yerli bir isim olacağını ve bu kişiyle de prensip anlaşmasına vardıklarının altını çizen Ay, "Göreve yeniden seçilmemiz halinde anlaşma sağladığımız yeni hocamızı 28 Mayıs Pazartesi günü açıklayacağım. O gün hoca ile hemen birlikte göreve başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Ay, seçilmeleri halinde yeni dönemde sportif başarıyı yakalamak isterken bir yandan da kulübe kalıcı gelirler sağlamak için başlattıkları çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi.
"Biz havuza atladık, karşı tarafa iki-üç kulaç kaldı" diyen Ay, şunları kaydetti:
"Başta valimiz olmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız bizimle çok ilgileniyor. Gelir kaynakları ve projeler konusunda desteklerini yanımızda hep hissediyoruz. Bursaspor'un mali tablosunu bir an evvel düzeltmemiz lazım. Parasız bir şey olmuyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Projelerimiz hazırlanıyor. Ancak tüm şehir, el birliği ile çalışmamız lazım. Bizim de hatalarımız oldu. Bunları kabul ediyorum. Ancak yeni dönemde bambaşka bir Bursaspor olacak. Biz bir günlük Bursasporlu değiliz. Biz, her gün Bursasporluyuz, ölene kadar da Bursasporlu olacağız."
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