Ali Koç konuşacak

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, bu akşam sarı-lacivertli camiaya yönelik bir konuşma yapacak.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin başkanı olan Ali Koç, 25. yıl döneminde yapılacak özel organizasyona katılacak. Oldukça yoğun katılımın beklendiği bu organizasyonda, Ali Koç da bir konuşma yapacak.

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu daha önce duyuran Ali Koç'un gecede, projelerinden kısa bilgiler vermesi ve sarı-lacivertli takımla ilgili hedeflerinin bir bölümünü de açıklayacağı ön görülüyor.

Ayrıca uzun süredir sessizliğini koruyan Ali Koç'un yapacağı konuşma, kendisini destekleyenler tarafından da merakla bekleniyor.