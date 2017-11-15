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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi bir sezon içinde Türkiye Kupası, FİBA Kadınlar Avrupa Kupası ve lig şampiyonluğuna ulaşmasını bilmişti. Yakın Doğu basketbol takımı bu sezon da başarılı bir grafik sergilemeye devam ediyor.