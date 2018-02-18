Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün "Kadın Kongre Üyeleri" ile bir araya geldi.
Aday olma sebebinin altında Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu görmesinden kaynaklandığını ifade eden Koç, "Bize inanın, geri adım atmayacağız, bize güvenin, bir yola çıktık ve ölüm kalım olmadığı sürece sonuna kadar gideceğiz. Birlikte başaracağız. Zor durumdayız ve bugün bize sunulan rakamlar konsolide rakamlar değildir. Finansal tabloyu bilseniz bu kadar rahat olamazsınız. Benim aday olmamdaki temel neden de budur, yarın çok geç olabilir" dedi.
3 Temmuz sürecinde takdir edilecek bir duruş sergilendiğini ifade eden Koç, "3 Temmuz sürecinde takdire şayan bir duruş sergilendi. Bu süreci aşmamızda çok zarar oldu, rakiplerimizin çok çok önündeydik ama zarara uğradık. Kenetlendik. Fenerbahçeli olarak kendimizi şanslı hissetmeliyiz. 20. yıl belgeselini izledim, başkanımız, Şekip bey, İlhan bey dimdik ayakta durdu, biz de dışarıda mücadele ettik, taraftarımız da her yerdeydi. O dönemde bence en önemli unsur içeridekilere verdiğimiz güçtü" dedi.
"FENERBAHÇE, ATATÜRK'ÜN İZİNDEDİR"
Fenerbahçe'nin Atatürk'ün izinden gittiğini vurgulayan Koç, "Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'dir, Fenerbahçe bir spor kulübünden daha da fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür. Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Fenerbahçe demek çağdaşlıktır, modernliktir. Anadolu'ya indiği zaman bereket getirmektir. Ezber bozandır. Fenerbahçelilik coşkudur, sadakattir, iyi günde ve kötü günde yanında olmaktır, cesur ve cömert olmaktır" şeklinde konuştu.
"GELECEĞİMİZ İÇİN SORGULAMALAR YAPMALIYIZ"
Fenerbahçe'nin web sitesinde eksiklikler olduğunu ifade eden Koç, "Fenerbahçe saygındır, örnektir, oyunun kuralını belirleyendir. Fenerbahçelilik ise coşkudur, histir ve en önemlisi de sadakattır. Fenerbahçelilik cesurluktur. Fenerbahçe'in web sitesini açtığımız zaman Fenerbahçe'nin ilkeleri ve değerleri yazılı olarak karşımıza çıkmıyor. Hayal ettiğimiz Fenerbahçe'de kongre üyeleri her zaman söz sahibi olmalıdır. Her şeyi sorgulamak demek, sadece havuza giriş ücretlerini sorgulamak değil, Fenerbahçe'nin geleceği için bazı sorgulamalar yapmak önemlidir. Bizi anlatan bir döküman olması gerekiyor, seçilirsek inşallah bunu da yapacağız" ifadelerini kullandı.
Öncelikle kendi bahçelerine bakmaları gerektiğini ifade eden Koç, "Bize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi karşıya yapmamalıyız. Bir rakibimize konuk olduğumuzda saygın karşılanmak istiyorsak, biz de konuk ettiğimizde iyi davranmalıyız. Önce kendi bahçemizi kazmalıyız. Çocukları görüyorsunuz. Çocuklar okuldan taşarlar. Bir çocuk 'Baba biz Fenerbahçe'yi tutuyorsak, Galatasaray'ı sevmemeli miyiz?' dememeli. Biz bunu değiştirebiliriz. Bunlar bizim ilkelerimiz olmalı" dedi.
"AİLEM BENİM ARKAMDA, DESTEKLİYOR"
Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ ise, "Ali, çocuklarına sürekli hayallerinizin peşinden koşmalısınız der. Bugün kendisi hayallerinin peşinden koşuyor. Ailece bu duruma öncelikli olarak sıcak bakmıyorduk ancak şu anda destekliyoruz. Başta Ali'nin babası olmak üzere arkasında" ifadelerini kullandı.
Pompalanan bir şey de, son anda çekileceğim yönünde. Böyle bir şey yok. Aile düzenimiz neden bozulacak? İlk önce girmez dendi, sonra çekilir dendi, şimdi beceremez diyorlar. Demek ki doğru yolda gidiyor. Ailem benim arkamda, beni destekliyor. Artık ok, yaydan çıktı" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.