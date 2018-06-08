Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin tarihi bir seçimle sona ermesinin ardından göreve gelen yeni başkan Ali Koç, ayağının tozuyla işe koyuldu.
Önce kulüp personelleriyle görüşmeler gerçekleştirmeye başlayan başkan Koç, geçtiğimiz sabah önce Dereağzı’na gitti ve altyapı personelleriyle görüştü.
Burada özellikle Müjdat Yetkiner’e kongre esnasında ve sonrasında söylediği hakarete varan sözler için oldukça sert çıkışan Koç, ardından kulüp binasına geçerek kulübün diğer departmanlarıyla bir araya geldi.
Çoğu departmana durumu öğrenmek için sorular soran çiçeği burnunda başkan, kulübün mali durumu için, “Durum düşündüğümüzden de kötü” ifadelerini kullandı.
1 MİLYON ÜYE REVİZE EDİLİYOR
Toplantıya katılan tüm departmanlardan devam eden projelerin durumu hakkında da bilgi alan Ali Koç, özellikle 1 milyon Üye projesinin mevcut durumu karşısında da büyük hayal kırıklığına uğradı.
Projenin mevcut rakamlarını çok ama çok yetersiz bulan Koç, bu projenin revize edilmesi ve yeniden hareketlendirilmesi için de talimatlar verdi.
Kulüp personeline mazbata töreni esnasında yaptığı konuşmanın bir benzerini yapan Koç, işlerini kaybetme korkusu yaşamamaları gerektiğini de söyledi.
İLK TOPLANTI BUGÜN
Fenerbahçe'de tarihi bir seçim sonrasında göreve başlayan yönetimi bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Ali Koç başkanlığında ilk kez toplanacak olan Sarı-Lacivertli yönetim, birçok önemli konuyu görüşecek.
Ayrıca yönetim kurulundaki görev dağılımının da yapılacağı bu toplantı da futbol takımıyla ilgili de kararların alınması bekleniyor.
TÜM STADA KOMBİNE
Başkan Ali Koç ile yönetiminin yeni sezon kombinelerine önem verdikleri ve bir an önce satışa çıkarabilmek için çaba sarf ettikleri öğrenildi.
Ali Koç’un başkan seçilmesiyle yoğun bir ilginin olması beklenen kombine satışında ilk kez stadın tamamının da kombineye açılması gündemde.
ALTYAPIYA ESKİ BARCELONALI
Fenerbahçe'de yönetim kolları sıvadı ve hayata geçirilmesi düşünülen planlarla ilgili olarak çalışmalar başladı...
Ali Koç ve ekibi göreve gelmelerinin ardından mali konuların yanı sıra alt yapının da yeniden düzene kavuşması için kolları sıvadılar.
Müjdat Yetkiner ve ekibi ile yolların ayrılmasının ardından bu görevi kimin üstleneceği merak konusuydu.
Bu kritik görev konusunda Ali Koç ve kurmaylarının önemli bir ismin üzerinde yoğunlaştıkları öğrenildi.
Başkan Ali Koç altyapının başına 2016’dan beri Antalyaspor’da çalışan, daha önce Barcelona altyapısında görev yapmış David Badia Cequier‘ı getirmeyi planlıyor.
Antalyaspor’da yardımcı antrenörlük yapan Badia’nın kısa süre içerisinde göreve başlaması bekleniyor.
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