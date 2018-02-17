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GENÇLER BULUNACAK

Buna göre Comolli’nin scouting sisteminde öne çıkan bazı konular göze çarpıyor. Comolli’nin daha önce 1907 Derneği’nde yaptığı sunumlar ve Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde, scouting için iyi bir ekip oluşturulacağı öğrenildi.