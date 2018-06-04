ALEX DE SOUZA
"Sayın Ali Koç, Fenerbahçe’nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim."
SEMİH ŞENTÜRK
"Bundan 19 sene önce küçük bir çocuktum hayallerimi süsleyen kulübün kapısından girdiğimde.. Evladı olarak yetiştiğim, forması altında çeşitli başarılara imza attığım, kalbimle bağlı olduğum kulüpte o dönemin hocası ve başkanı tarafından kadro dışı bırakıldım.. Yarım sezon boyunca noter gözetiminde alt yapıyla idmanlara çıktım..
Kadro dışı bırakılma sebebimi bile bilmezken şuanın eski başkanı tarafından görüşme talebim onaylandı fakat görüşmeye gittiğimde beni karşılayan kendisi değil kulübün CEO’suydu.. Gönderilme sebebimin Alex’i uğurlamaya gitmem olduğunu söyleyenler oldu; hep söylerim yine tekrar etmek isterim ki pişman değilim, bugün olsa tekrar geçirmeye giderdim..
Bu açıklamayı neden bugün yaptığıma dair soru işareti barındıranlar için; 4 yıl boyunca Fenerbahçe’me ve yönetim kuruluna saygımdan sustum.. Kimsenin ettiğinin kimsenin yanına kalmayacağına inandım.. Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur..
Bana bir veda mesajı dahi yayınlamayı çok gören Fenerbahçe’mizin eski başkanım sayın Aziz Yıldırım’a bundan sonra ki hayatında sonsuz mutluluk ve sağlık dilerim.. Tarihi bir seçimle layık olduğu yere gelen Sayın başkanım ALİ KOÇ’u kutlar; kendisine görevinde sonsuz başarılar dilerim..."
SAMET GÜZEL (ESKİ TERCÜMAN)
“Fenerbahçe’nin üzerindeki ölü toprağını, kasveti, ağırlığını ve umutsuzluğunu ortadan kaldıran, bunu demokrasinin değerlerine önem vererek yapan, “iyilik” mottosundan ayrılmayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn Ali Koç’u tebrik ediyorum.
Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk Futbolu’na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe’nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım’ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı.
Camia bunun kararını verirken çok sıkıntı çekse de nihai karar verildi. Her biri önce iyi bir Fenerbahçe taraftarı olan kongre üyelerimiz taraftarın bütününün talebiyle aynı paydada buluştu ve bugün Sn Ali Koç’u yeni lideri ilan ettiler. Türk Futbolu çok sağlam bir tuğla kazanmıştır.
Sn. Ali Koç’u şahsen tanıyan sade bir taraftar olarak, şahsım adına kendisine güvenimi ve desteğimi sunuyor olacağım. Ayrıca senelerdir yaşadığımız hastalıklı süreçte “ötekileştirmeyi” kendine vazife edinmiş kişiler; sizleri unutmayacağım ama hatırlamamaya da gayret edeceğim. Çünkü bu camia artık iyiliğin peşinden gitmeye karar vermiştir. Sn Ali Koç, hoş geldiniz.”
MAMADOU NIANG
"Tebrikler başkanım"
SERHAT AKIN
“Ali Koç Başkan Fenerbahçemize hayırlı olsun. İnanıyorum ki özlediğimiz başarılara en kısa zamanda tekrar ulaşacağız. Daha da önemlisi kulüp içinde birlik ve beraberliği tekrar sağlayacağız. Güneşli günler artık çok yakın”
TUNCAY ŞANLI
"Ali Koç planlamayı, Fenerbahçe’yi nereye taşıyacağını etüt etmiştir. Son 10 yılda Şampiyonlar Ligi’nde katılamamış, 4 yıldır kupa alamamış bir Fenerbahçe var. Ali Bey’den kongre üyeleri bir samimiyet aldılar. Ali Bey adına başarıyla geçti seçim."
STEPHAN APPIAH
"Fenerbahçe için harcadığın 20 yıl için teşekkürler Aziz Yıldırım. Değişim bazen zor ama gereklidir. Ve Büyük Başkan, tüm kalbimle tebrikler Ali Koç. Gelecek senin ve Fenerbahçe'nindir. YAŞA Fenerbahçe."
UĞUR BORAL, AZİZ YILDIRIM'A VEDA ETTİ
“Fenerbahçe’de ve bende emeklerin büyüktür. Yeni hayatında mutluluklar Başkanım...”
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