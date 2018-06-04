7 | 14

Seneler önce başkan seçilen Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk Futbolu’na vizyon atlattı ve birçok yeniliğin de öncüsü oldu. Uzun soluklu başkanlık döneminin özellikle son dönemlerinde belli oldu ki Fenerbahçe’nin vizyonu o denli büyüdü ki Aziz Yıldırım’ın vizyonu çok yetersiz kaldı ve artık değişim şarttı.