Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra önce sportif direktör Damien Comolli, sarı-lacivertlilere geldi; Fransız futbol adamının ilk icraati Phillip Cocu olmuştu.
Comolli ve Cocu'nun raporu doğrultusunda eksik bölgeler için belirlenen futbolcularla görüşmeler devam ederken Arsenal'le olan sözleşmesi sona eren ve Londra ekibinden ayrılan Jack Wilshere, İstanbul'a gelmişti.
Haziran ayının son günlerinde Londra’dan havalanan ve Wilshere ile kardeşini taşıyan özel uçak ilk olarak Hollanda’nın Rotterdam kendine geçmişti.
Burada Fenerbahçe’ye imza atmak için İstanbul’a gelecek olan Philip Cocu ve yardımcıları kafileye dahil olmuştu.
Yaklaşık 4 saat süren yolculuk esnasında Hollandalı teknik adam ile İngiliz yıldız uzun uzun konuşmuştu. Cocu, Fenerbahçe’ye 3 yıllık imza attığı esnada tesisleri gezen Wilshere, sonraki gün ise başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli ile masaya oturmuştu.
Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedilirken İngiliz yıldızın adı daha sonra West Ham United'la ciddi şekilde anılmaya başladı.
Wilshere, Fenerbahçe'ye "Ailemi ikna edemedim" diyerek olumsuz yanıt verirken sebebin bundan daha fazlası olduğu öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre İngiliz yıldızın menajerinin yüksek komisyon talebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisine neden oldu ve görüşmelerde fikir ayrılığı ortaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Wilshere için imza parası ve makul bir miktarda menajerlik komisyonu vermeye hazırdı. Fakat söz konusu menajer taleplerini sürekli artırdı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu duruma çok sinirlendi ve "Ben bu kulübün parasını menajerlere yedirmem" diyerek karşı tarafın şartlarını kabul etmedi!
Ali Koç, Jack Wilshere'a "Belirlediğim fiyatı kabul ederseniz uçağım sizi ve ailenizi almaya gelecek" diyerek Londra'daki transfer masasından kalktı.
COMOLLI'DEN AÇIKLAMA!
Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Comolli, taraftarların beklentilerini ve “Transfer var mı?” sorularını çok iyi anlayabildiğini belirterek, “Kimse endişeye kapılmasın, üzülmesin. A plus futbolcular getireceğiz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. İyi bir kadro kurmak için yapılması gerekenleri yapıyoruz” dedi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Comolli, sözlerine şöyle devam etti:
"Dünya kulüpleri düzeyinde yetenek ve tecrübeye sahip oyuncuları kulübe kazandırmayı istiyoruz. Aynı ayarda alternatif isimlerle görüşüyoruz. Taraftarlarımız en iyi ve en yararlı futbolcuyu kadromuza katacağımızdan emin olsun.”
JACK WILSHERE KİMDİR?
Tam adı: Jack Andrew Garry Wilshere
Doğum tarihi: 1 Ocak 1992
Yaş: 26
Boy: 1,72 m
Uyruk: İngiltere
Mevki: Orta saha - Merkez
Ayak: Sol
Güncel kulüp: Kulüpsüz
Piyasa değeri: 20 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018
Oynadığı kulüpler: Arsenal, Bolton, Bournemouth
Son sezon performansı: 40 maç | 2 gol | 7 asist
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