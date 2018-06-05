Hafta sonu yapılan seçimde aldığı 16 bin 92 oy ile Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’deki 20 yıllık başkanlık görevine son veren Ali Koç, seçim sürecinde şampiyonluk vaatlerinden çok verdiği ekonomik vaatlerle dikkat çekmişti. Fenerbahçe, taraftarı pazar akşamı Koç’un başkanlığını Kadıköy sokaklarında sabahlara kadar kutlarken, yatırımcılar da dün benzer kutlamayı ‘İstinye’de yaptı. Koç’un seçim kampanyası dönemindeki başta mali yapıyı düzeltme ve kurumsal yönetim olmak üzere bir dizi ekonomik vaat vermesi, daha ilk günden Borsa İstanbul’da işlem gören Fenerbahçe hisselerini uçurmaya yetti. Fenerbahçe hisseleri dün yüzde 7.34 yükselişle 42.40 TL’den günü tamamladı. Şirketin piyasa değeri ise bir günde 82 milyon TL artarak 1 milyar 196 milyon TL’ye yükseldi.
VAHİM TABLOYU DÜZELTECEĞİZ SÖZÜ
Bu da borsa yatırımcısının Ali Koç’un Fenerbahçe’nin kasasına para koyma dahil verdiği ekonomik vaatlere inandığı yönünde yorumlandı. Koç, mart ayında yaptığı bir açıklamada, “Göreve geldiğimiz takdirde, ilk olarak, sandığınızdan ve tahmin etiğinizden çok daha vahim durumdaki mali sorunlar için seferberlik ilan edeceğiz” demişti. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’ten işadamı Semih Özsoy’a, efsane bankacı Burhan Karaçam’dan eski YASED başkanı Şaban Erdikler’e, Metin Şen’e ve diğer isimlere kadar yönetim kurulu listesinde ekonomi camiasının yakından tanıdığı birbirinden önemli isimlerin olması Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu ve Koç’un bahsettiği “vahim ekonomik tablo”nun düzeltilmesi için hızlı aksiyonlar alınacağının da işareti olarak görülüyor.
Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin toplam borcu 1.755 milyon TL (9 aylık bilanço)
Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin dönem zararı 102.6 milyon TL (9 aylık bilanço)
Fenerbahçe Futbol A.Ş’nin toplam gelirleri 435.6 milyon TL (9 aylık bilanço)
İŞ DÜNYASININ DENEYİMLİ İSİMLERİ YÖNETİMDE
İLK AKSİYON SERMAYE ARTIRIMI OLABİLİR
Fenerbahçe’nin her yıl 220 milyon TL faiz ödediğini ve bunun sürdürülemez olduğunu söyleyen Koç, mali yapının düzeltilmesi amacıyla kulübe önemli bir miktarda parayı hibe edeceğini açıkladı. Sponsorluk gelirlerini maksimuma çıkarmayı planlayan Koç, taraftarların yeniden stada döneceğini, kombine ve Fenerium satışlarının da önemli ölçüde artacağını öngörüyor.
Fenerbahçe’de sermaye artırımı başta olmak üzere kulübün mali yapısı ile ilgili alınacak aksiyonların Burhan Karaçam ve Şaban Erdikler’in yönetiminde gerçekleşeceği ise gelen bilgiler arasında. Koç, bir açıklamasında, “Sermaye artırımı 45- 60 gün içinde yapılacak bir iş” demişti.
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