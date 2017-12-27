Türkiye’nin en önemli matematikçilerden Prof. Dr. Ali Nesin, 2016’nın ilk günlerinde, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın isteği üzerine lise ve özellikle fen lisesi öğrencileri için matematik kitabı hazırlamaya girişti. O günlerde gazete Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Nabi Avcı liseler için matematik kitabı yazmamı istedi. Sözleşme yapmadık tabii, sadece konuştuk. Yeni bakan bu fikri nasıl karşılar bilmiyorum. Onlar yayımlamazsa ben yayımlarım” dedi.

Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, geçen sürede Nesin, 3 kitap hazırladı ancak bakanlığa sunmadı. İki kitap Nesin Yayınevi’nden basıldı. Üçüncüsü “Tam Sayılar” basılmak üzere matbaaya gönderildi, dördüncü kitabın da yazımı sürüyor. Ali Nesin kitapları neden Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmadığını anlattı: “Ben sunmadım... Neden sunmadığımı da birinci kitabın önsözünde belirttim. Birincisi kabul edilmezdi. Çünkü, milli eğitimin anlayışına ters. Müfredata uymayan bir kitap kabul edilmezdi. Ayrıca sosyal medyada aleyhime o kadar çok şey çıktı ki. Nabi Avcı ile anlaştı, dünyanın parasını cebine indirdi diye. Sanki kitaptan para kazanılırmış gibi... Doğrusu bununla başa çıkmak istemedim. Biz de Nesin Yayınevi’nde bastık.”



‘BÖYLE MATEMATİK OLMAZ’

Bakanlığın müfredatına uymadığını ifade eden Ali Nesin şöyle devam etti: “O müfredata uyamadım çünkü Milli Eğitim Bakanlığı’nın istediği bir kitabın yazılmasının doğru olmayacağına kanaat getirdim. Daha çok öğretmenler ve diğer kitap

yazanlar için yazdım. Benim işim kitap yazmak değil. Bu işi benden daha iyi yapanlar da olabilir ama bir matematik kitabında cümle olur, anlatım olur, açıklamalar olur, bizim şu anda okullarda okutulan kitaplarda alıştırmadan başka bir şey görmek

mümkün değil. Bir formül silsilesi. Böyle matematik olmaz. Eğer böyle matematik görseydim bugün başka bir meslekte gelişmiş olurdum. Çocukların kapasitesi yüksek, Talim Terbiye Kurulu’nun kapasitesi düşük.”

MEB: MÜFREDAT İÇERİKLİ DEĞİL

Ali Nesin’in eski bakan Avcı’nın isteği üzerine yazdığı kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: “Bu kitaplar müfredat için değildi. Nabi Avcı’nın talimatı da değildi. Avcı, Ali Nesin’in Matematik Köyü’nü ziyarete gitmişti. Bu konu orada gündeme geldi. Ali Nesin, ‘Ben bir örnek kitap hazırlamak istiyorum’ dedi. Avcı da ‘Buyurun hazırlayın’ dedi. Ancak okullarda okutulmak üzere bir müfredat içerikli bir kitap değildi. Yanlış lanse edildi. Hakikaten bu anlamda ders kitabına benzer bir kitap hazırlamanın da ne kadar zor olduğunu geçen yıl Ali Nesin de açıklamıştı.”

Ali Nesin

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