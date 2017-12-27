Türkiye’nin en önemli matematikçilerden Prof. Dr. Ali Nesin, 2016’nın ilk günlerinde, eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın isteği üzerine lise ve özellikle fen lisesi öğrencileri için matematik kitabı hazırlamaya girişti. O günlerde gazete Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Nabi Avcı liseler için matematik kitabı yazmamı istedi. Sözleşme yapmadık tabii, sadece konuştuk. Yeni bakan bu fikri nasıl karşılar bilmiyorum. Onlar yayımlamazsa ben yayımlarım” dedi.
Gazete Habertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre, geçen sürede Nesin, 3 kitap hazırladı ancak bakanlığa sunmadı. İki kitap Nesin Yayınevi’nden basıldı. Üçüncüsü “Tam Sayılar” basılmak üzere matbaaya gönderildi, dördüncü kitabın da yazımı sürüyor. Ali Nesin kitapları neden Milli Eğitim Bakanlığı’na sunmadığını anlattı: “Ben sunmadım... Neden sunmadığımı da birinci kitabın önsözünde belirttim. Birincisi kabul edilmezdi. Çünkü, milli eğitimin anlayışına ters. Müfredata uymayan bir kitap kabul edilmezdi. Ayrıca sosyal medyada aleyhime o kadar çok şey çıktı ki. Nabi Avcı ile anlaştı, dünyanın parasını cebine indirdi diye. Sanki kitaptan para kazanılırmış gibi... Doğrusu bununla başa çıkmak istemedim. Biz de Nesin Yayınevi’nde bastık.”
‘BÖYLE MATEMATİK OLMAZ’
Bakanlığın müfredatına uymadığını ifade eden Ali Nesin şöyle devam etti: “O müfredata uyamadım çünkü Milli Eğitim Bakanlığı’nın istediği bir kitabın yazılmasının doğru olmayacağına kanaat getirdim. Daha çok öğretmenler ve diğer kitap
yazanlar için yazdım. Benim işim kitap yazmak değil. Bu işi benden daha iyi yapanlar da olabilir ama bir matematik kitabında cümle olur, anlatım olur, açıklamalar olur, bizim şu anda okullarda okutulan kitaplarda alıştırmadan başka bir şey görmek
mümkün değil. Bir formül silsilesi. Böyle matematik olmaz. Eğer böyle matematik görseydim bugün başka bir meslekte gelişmiş olurdum. Çocukların kapasitesi yüksek, Talim Terbiye Kurulu’nun kapasitesi düşük.”
MEB: MÜFREDAT İÇERİKLİ DEĞİL
Ali Nesin’in eski bakan Avcı’nın isteği üzerine yazdığı kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: “Bu kitaplar müfredat için değildi. Nabi Avcı’nın talimatı da değildi. Avcı, Ali Nesin’in Matematik Köyü’nü ziyarete gitmişti. Bu konu orada gündeme geldi. Ali Nesin, ‘Ben bir örnek kitap hazırlamak istiyorum’ dedi. Avcı da ‘Buyurun hazırlayın’ dedi. Ancak okullarda okutulmak üzere bir müfredat içerikli bir kitap değildi. Yanlış lanse edildi. Hakikaten bu anlamda ders kitabına benzer bir kitap hazırlamanın da ne kadar zor olduğunu geçen yıl Ali Nesin de açıklamıştı.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.