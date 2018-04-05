Bente Şen için Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübünün başkan adayı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün bazı yöneticileri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, iş adamı Ali Ağaoğlu başta olmak üzere spor, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Ali Şen ve ailesine taziye mesajlarını iletmek isteyen sevenleri uzun bir kuyruk oluşturdu.

Ali Şen, eşi merhume Bente Şen'in tabutunu cenaze aracına kadar en önde kendisi taşıdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bente Şen, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.