Ali Sunal: Babamın filmlerini izleyemiyorum, çocuğum olursa dedesini tanıtmak için belki izleyebilirim

Kemal Sunal’ın filmlerinin afişlerinden filmlerde kullandığı kostüm ve aksesuarlara, tıraş makinesinden gözlüklerine, nüfus cüzdanından okul belgelerine kadar hiç görülmemiş kişisel eşyalarının yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.
ÖZENLE SAKLADIĞI EŞYALARI YER ALIYOR
Sabah'ta yer alan detaya göre, açılışta çocukları Ali ve Ezo Sunal’la birlikte hazır bulunan Gül Sunal, “Kemal her şeyi biriktirirdi. Evlenmemiz için aldığımız özel raporu bile saklamış. Oğlunun sünnetinde giydiği kıyafet bile bu sergide. Çok heyecanlıyız. Kemal’in adına yakışır bir sergi oldu. Özenle sakladığı eşyalarını sevenleriyle buluşturmak çok güzel” dedi.
Babasının filmlerini izleyemediğini söyleyen Ali Sunal ise "İleride bir çocuğum olursa dedesini tanıtmak için belki izleyebilirim" diye konuştu. Posta'daki detaya göre ise, Ali Sunal “Aradan 17 yıl geçti, ama babamın filmlerini hâlâ izleyemiyorum. Kötü oluyorum. Babam çok sert diye bilinir, ama tersine çok komik ve neşeliydi” dedi.
Sergiyi gezenler arasında Oya Başar ve kızı Ayşe Kırca’nın yanı sıra Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa ve oğlu Rüzgar da vardı.
Sergi, 18 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
11 KASIM'DA DOĞDU
Hürriyet’de yer alan detaya göre “Kemal Sunal’ın aslında 10 Kasım’da doğduğu, ancak Atatürk’ün ölüm yıldönümüne denk geldiği için doğum günlerini 11 Kasım’da kutladığı doğru mu?” sorusuna Ali Sunal yanıt verdi: “Tabii ki Atatürk’e büyük bir sevgi ve saygısı vardı ama babam 11 Kasım’da doğdu.”
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