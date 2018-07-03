Gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal'ın 18'inci ölüm yıldönümünde oğlu Ali Sunal'dan duygusal paylaşım.
Ali Sunal babası Kemal Sunal ile beraber yer aldıkları bir kareyi sosyal medya hesabından "Kahramanım" notuyla paylaştı.
Sunal'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
KEMAL SUNAL KİMDİR?
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan sanatçı, liseyi 11 yılda tamamladı.
AA'nın haberine göre, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde başladığı eğitimini 12 Eylül 1980'deki darbeyle yarım bıraktı. Üniversite dönemi ve sonrasında fabrikada çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı da yaptı.
Küçük yaşlarından itibaren tiyatrocu olmayı hedefleyen Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler düzenleyerek rol aldı. Aynı dönemlerde oynadığı bir oyun ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında "En İyi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldı.
OYUNCULUK YAŞAMINA KENTERLER TİYATROSU'NDA ADIM ATTI
Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır aracılığıyla ünlü tiyatrocu Müşfik Kenter'le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenter Tiyatrosu'nda adım attı.
Sunal, daha sonra Pendik Tiyatrosu'nda, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, Ayfer Feray Tiyatrosu'nda ve son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev alarak, burada oynadığı "Dün Bugün" adlı oyunla ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in dikkatini çekti ve beyaz perdeyle tanıştı.
Eğilmez tarafından 1973 yapımı "Tatlı Dillim" adlı sinema filminin oyuncu kadrosuna alınan ünlü oyuncu, bu filmde Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın'la birlikte rol aldı.
Ünlü sanatçı, Gül Sunal ile 1974 yılında evlenip Ali ve Ezo ismini verdikleri bir erkek ve bir kız çocuk sahibi olurken, vatani görevini 1981'de yaptı.
Kendine özgü tavırları ve güler yüzlü karakteriyle dikkati çeken Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı "İnek Şaban" tiplemesi başta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziği ve hayat verdiği tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.
HAYATI BOYUNCA TOPLAM 82 FİLMDE YER ALDI
Sanatçı, "İnek Şaban" karakterinin yoğun ilgi görmesi üzerine birçok filmde, "iyi, saf adam" tiplemesi çizdiği "Şaban" karakterini canlandırdı.
1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyon kanallarında yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı "Süt Kardeşler", "Sakar Şakir", "Tosun Paşa", "Salako", "Köyden İndim Şehire", "Çöpçüler Kralı" gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.
Bugüne kadar birçok ödüle değer görülen ve ayrıca peş peşe çevirdiği filmlerle ticari açıdan da büyük başarı kazanan Kemal Sunal, 1976 yapımı ''Kapıcılar Kralı'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.
Sanatçı ayrıca, 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.
Daha sonra yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı.
Yüksek Lisans tezini ise komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi olarak hazırlayan ünlü sanatçının bu tezi, 2005 yılında ailesi tarafından "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" başlıklı kitap haline getirilerek yayılandı.
Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol alan ünlü sanatçı, 83'üncü filmi "Balalayka"nın çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi nedeni ile 3 Temmuz 2000'de 56 yaşındayken hayatını kaybetti ve İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
ROL ALDIĞI FİLMLERİN BAZILARI ŞÖYLE:
"Canım Kardeşim", "Oh Olsun", "Mavi Boncuk", "Salak Milyoner", "Hanzo", "Hababam Sınıfı Serisi", "Şaban Serisi", "Meraklı Köfteci", "İbo ile Güllüşah", "Sakar Şakir", "Yüz Numaralı Adam", "Bekçiler Kralı", "Zübük", "Sahte Kabadayı", "Avanak Abdi", "Korkusuz Korkak", "Şark Bülbülü", "Devlet Kuşu", "Gol Kralı", "Üç Kağıtçı", "Doktor Civanım", "Yedi Bela Hüsnü", "Postacı", "Varyemez", "Propaganda"
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.