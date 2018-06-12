HT Magazin'de yer alan habere göre, SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’un sunucusu Ali Sunal ve Ayşegül Bafralı’nın önderliğinde geçtiğimiz yıl açılan PeramArt Ali Sunal Oyunculuk Atölyesi’nin çocuk bölümünün yıl sonu tiyatro gösterisi önceki gün gerçekleşti.

‘Bir Varmış Bir Yokmuş’ isimli oyunla ilk sahne deneyimlerini yaşayan çocuklar, büyük alkış aldı.

‘SANATA GÖNÜL VEREN İNSANDAN ZARAR GELMEZ’

Oyundan önce provalara katılarak çocuklara destek veren Ali Sunal, oyun sonrasındaysa basın mensuplarıyla mutluluğunu paylaştı. Ünlü oyuncu, “Sanata gönül veren, sanatla uğraşan insandan zarar gelmez. Çocuklarımıza biraz sahneyi tanıtıp sevdirebiliyorsak ne mutlu bize. Sahnede olmak çok özel bir duygu, onlara tek tavsiyem bu duygunun tadını çıkarmaları” dedi.