Bu yaz nikah masasına oturması beklenen Ali Sunal ve sevgilisi Nazlı Kurbanzade'nin düğün tarihi belli oldu. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Sunal ile Nazlı Kurbanzade 23 Mart'ta dünya evine girecek.

ALİ SUNAL'IN ANNESİ GÜL SUNAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gül Sunal, "Nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor" demişti.

Ali Sunal da, "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" ifadelerini kullanmıştı.