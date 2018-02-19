Ali Sunal-Nazlı Kurbanze'de aşkının ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Posta'nın haberine göre, ikilinin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Ali Sunal ve sevgilisi Nazlı Kurbanzade'nin bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

ALİ SUNAL'IN ANNESİ GÜL SUNAL'IN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Gül Sunal, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada, "Nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor" demişti.

Ali Sunal da, "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Sunal, Temmuz 2011’de evlendiği Gökçe Bahadır’dan Mart 2012’de boşanmıştı.