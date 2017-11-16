Ali Uğur Akbaş'ın eski eşi Gülbin Vardar'dan Yeliz Yeşilmen'e sert cevap geldi.

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Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'a ait olduğu iddia edilen yazışmalar birkaç gün önce sosyal medyaya sızmıştı. İhanete uğradığı konuşulan Yeliz Yeşilmen: 'Bu, ünlü ve başarılı olan her insana oynanan bir oyun, montajlı fotoğraflar var. Hiçbir şey yok. Ne kocamı ne de kendimi harcatmam. Kimsenin gücü yetmez. Durumu bilişim suçlarına ilettik, şüphelendiğimiz kişiler var...' açıklamasını yapmıştı.