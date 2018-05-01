Alişan, 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanıştığı, oyuncu Buse Varol ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü şarkıcı Alişan, sevgilisi Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti.

Duymayan Kalmasın programında 6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ile Buse Varol'un imam nikahı kıyıldığı iddia edildi. Çift bugün Nihat Hatipoğlu ile bir araya geldi, buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.



Hürriyet'te yer alan habere göre, imam nikahı kıydırdıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili olarak "Sadece buluşup sohbet ettik. İmam nikahı bugün gün içinde kıyılacak" dedi.

İşte o anlar:



