Bir dönem sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol ile aşk yaşayan Alişan, şu sıralar oyuncu sevgilisi Buse Varol ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.

Sözcü'nün haberine göre, 41 yaşındaki Alişan’ın yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre ses tellerinde bir kist olduğu ortaya çıktı. Alişan, ilerleyen günlerde ameliyat masasına yatarak ses tellerinde bulunan kisti aldıracak.



Gerçekleşecek bu ameliyat sonrası Alişan’ın kısa bir süre konuşamayacağı ve sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.