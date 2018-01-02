Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Buse Varol ile ilişki yaşayan Alişan bu sefer mutluluğu buldu.

İkilinin birlikte yaptığı paylaşımlarda çok eğlendikleri dikkatlerden kaçmadı.



"EVLENECEĞİM VERMEZLERSE KAÇACAĞIM"

Buse Varol, Alişan ile Instagram hesabından eğlenceli bir video paylaştı. Sosyal medyada "Evleneceğim vermezlerse kaçacağım" diyerek fenomen olan kadını taklit eden Buse Varol herkesi gülümsetti.

Buse ile Alişan'ın bu videosu akıllara "Ufukta evlilik mi var?" sorusunu getirdi.

İşte Buse Varol'un o paylaşımı:

alişan

Buse Varol