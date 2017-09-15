Alitalia için Ryanair de devrede

İrlanda'nın düşük maliyetli havayolu taşıyıcısı Ryanair, firmanın CEO'su Michael O'Leary tarafından yapılan açıklamayla, bir süredir konuşulan İtalya'nın iflas bayrağını çekmiş en büyük hava yolu taşıyıcısı Alitalia için satın alma teklifi hazırladığını doğruladı. Alitalia ile benzer durumdaki Air Berlin ile de ilgilendiği belirtilen Ryanair CEO'su bu iddiayı reddetti.

O'Leary, şirketin 33 yıllık tarihi boyunca yapacağı en büyük ikinci satın almanın teklif detaylarını sonlandırmaya çok yakın olduklarını belirtti. Ryanair daha önce KLM firmasının düşüt maliyetli iştiraki olan Buzz hava yollarını satın almıştı.

123 UÇAĞI VAR

Alitalia, bu yılın ilk çeyreğinde 200 milyon euro zarar etmiş ve mayıs ayında kayyuma devredildikten sonra İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'nin başında bulunduğu bakanlar kurulu onayıyla satışa konmuştu.

2016 yılında 22.6 milyon yolcu taşıyan Alitalia'nın filosunda 25 tanesi (11 adet Boeing 777-200 ER ve 14 adet Airbus A330-200) uzun menzil uçan 123 uçak bulunuyor.

İtalya'nın en büyük havayolu firması 68'i uluslararası olmak üzere tolam 94 noktaya uçuyor ve haftada 4 bin 200 sefer gerçekleştiriyor.

7 MİLYAR EURO DA KURTARMADI

Operasyonlarına 6 ay daha devam edebilmesi için son olarak devletten 600 milyon euro acil kredi tahsis edilen Alitalia için İtalyan hükümetleri geçtiğimiz 10 yıl boyunca yaklaşık 7 milyar euro kaynak akıtsa da bu yeterli olmamıştı.

Kayyuma devrin ardından sunulan kurtarma planı kapsamında, firmanın 2014 yılında yüzde 49 hissesini alan Etihad da dahil olmak üzere çeşitli paydaşlardan alınacak 2 milyar euro karşılığında işten çıkarmalar ve personel maaşlarında kesinti teklif edilmişti.

Öneri reddedilince iflas başvurusu yapılmasından başka çare kalmadığı açıklanmıştı.

Ryanair CEO Michael O'Leary

5 FİRMA KAPIŞIYOR

Alitalia'nın taliplileri arasında EasyJet, Aer Lingus'un sahibi IAG, Delta ve Air France gibi önemli havayolu şirketlerinin de olduğu belirtiliyor.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, satın almanın gerçekleşmesi durumunda, pilot ya da kabin görevlileri de dahil olmak üzere işten çıkarma düşünmediklerini ancak personelin Ryanair'in değiştireceği istihdam şartlarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

İrlandalı firma, Alitalia'nın marka ve uçuş rotasının değerli olduğunu ve Boeing ya da Airbus firmasından yeni uçaklar sipariş edebileceklerini belirtti. Ryanair böylelikle Alitalia'nın azımsanmayacak derecedeki kiralık uçak sözleşmelerini de iptal edecek.

Ryanair, dört sene önce rakibi İrlandalı Aer Lingus'u üç kez satın almak istemesine rağmen Avrupa Birliği tarafından engellenmişti.

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