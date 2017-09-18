Alkollü araç kullanan Rooney'nin cezası belli oldu

Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney'in cezası açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, "Aileme, Evertonlı yöneticilerime ve başkanımıza üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.