All-Star kadroları belli oldu!

21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan All-Star mücadelesi için kadrolar belli oldu.

All-Star Avrupa Karması ilk 5: McCollum, Wilbekin, DJ Strawberry, Brown, Sertaç

All-Star Anadolu Karması ilk 5: Barış Ermiş, Wanamaker, Datome, Mejia, Vidmar

MURAT BOZ SÜRPRİZİ

Türk müziğinin dünyaca ünlü sesi Murat Boz, dillere dolanan ve müzik listelerini sarsan şarkıları ile Tahincioğlu All-Star 2018’de basketbol severlerle bir araya gelecek. All-Star 2018 organizasyonunda yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Boz, sevenlerini gerçek bir görsel şölen ve müzik ziyafetine dönüşecek All-Star 2018 etkinliğine davet etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenecek olan ‘Tahincioğlu All-Star 2018; 21 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

All-Star kadroları

All-Star kadroları 2018

All-Star kadrolarında kimler var

All-Star ne zaman