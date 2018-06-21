Siemens Gamesa Renewable Energy, Türkiye’de güçlü bir tedarik zinciri kurmak için yeni adımlar atıyor. Şirket, rüzgar türbinleri bileşenlerinin üretimi için Yamaçtepe Rüzgar Enerjisi Projesinde Türk jeneratör üreticisi EMS Electronics ile işbirliği anlaşması yaptı. Bu iş birliği ile jeneratörlerin‘Yerli Malı Belgesi’yle üretilmesi sağlandı. Yerli üretim olan ilk parti jeneratörlerin teslimatı EMS Electronics’in İstanbul Tuzla’daki fabrikasında düzenlenen törenle yapıldı. Sektörde önemli rüzgar türbini sağlayıcılarından biri olan Siemens Gamesa Renewable Energy, toplamda yaklaşık 1 Gigawatt kapasiteye sahip, kurulu veya inşası devam eden tesislerle 2010 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Şirket yerel tedarikçiler ve iş ortaklarıyla işbirliğini güçlendirerek hızlı büyüyen pazarda liderliği elinde tutmayı amaçlıyor.

“Yüzde 55’in üzerinde bir yerlilik oranına sahip”



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Siemens Gamesa Renewable Energy Türkiye CEO’su Hakan Yıldırım, rüzgar türbinleri için üretilen jeneratörlerin yüzde 55’in üzerinde bir yerlilik oranına sahip olduğuna vurgu yaparak, “Türkiye’de ilk defa rüzgar türbinleri içerisinde kullanılacak olan bu ebattaki jeneratörler yüzde 55 üzerinde yerli imal edildi. Dolayısıyla bu ilk defa yapılan bir şey. Türk mühendisliği ve bizim tabiî ki Siemens Gamesa olarak getirdiğimiz kalite standartlarıyla beraber yapıldı. EMS firması bugün bizim global tedarik zincirimiz içerisinde dünyada kurduğumuz herhangi bir rüzgar türbinüne jeneratör ihraç edebilecek bir potansiyele geldi” diye konuştu.

“Üretilen jeneratörler YEKA projesinde de kullanılacak”



Siemens Gamesa Renewable Energy, Türkiye için yaklaşık 1 gigawatt’lık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. CEO Hakan Yıldırım, Türkiye’de üretilen jeneratörlerin YEKA projesinde de kullanılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada kurulmuş olan jeneratörler bizim YEKA’dan önce kuracağımız 10 türbinlik bir santralde kullanılacak olan jeneratörler. Ama aynı türler belki bir büyüğü YEKA’da da kullanılacak. Dolayısıyla bu kabiliyeti belki YEKA projesine başlamamıza, fabrikayı kurmamıza bir buçuk sene olmasına rağmen bu kabiliyete ulaşmış olmak tabi YEKA projesiyle ilgili de bizim özgüvenimizi artırıyor ciddi bir şekilde”.

“Siemens Gamesa olarak dünya lideriyiz”



Gerçekleştirilen projelerin çok önemli olduğunu ve Türk tedarikçilerin global bir ekosistemin parçası olması için desteklenmeleri gerektiğini söyleyen CEO Yıldırım, “Büyük işler ancak büyük projelerle yapılır. O yüzden bir YEKA projelerini bunların devamına, Türkiye ekonomisi için özellikle bu tedarikçileri canlandırması ve onları global bir ekosistemin parçası yapabilmesi adında çok kıymetli projeler olarak görüyoruz ve Siemens Gamesa olarak dünya lideriyiz. Türkiye’de de bir liderlik YEKA projesiyle beraber tabii ki gelecek. Dolayısıyla biz bu global projeleri sürekli destekliyor olacağız” açıklamasında bulundu.

EMS Electronics Genel Müdürü Hüsamettin Canbaz ise yerlilik oranını yüzde 55’ten yüzde 70’lere kadar çıkarmayı hedeflediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Siemens Gamesa Renewable Energy, Türkiye’nin artan yenilenebilir enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yerel iş ortakları ve tedarikçilerle işbirliğini güçlendiriyor. Şirketin amacı, kendi türbin üretimi ve Türkiye’deki geniş tedarikçi ağıyla yerel pazara ve Avrupa pazarına modern, güçlü rüzgar türbinleri tedarik etmek. Üretilen rüzgar türbinleriyle 1 yılda 8 bin 500 haneye elektrik verilebiliyor.



