Almanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü, seçenekler azınlık hükümeti veya erken seçim

Almanya'da liberal Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon görüşmelerinden çekildi. Başbakan Angela Merkel ya Yeşiller Partisi ile bir azınlık hükümeti kuracak ya da erken seçim kararı alacak.
FDP lideri Christian Lindner Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ile karşılıklı güvene dayalı bir anlaşmaya varmanın mümkün olmadığını, aralarında büyük görüş ayrılıkları söyledi.
Lindner, "Ülkeyi yönetmemek, kötü yönetmekten iyidir" dedi.
Merkel de üçlü koalisyon pazarlıklarının çökmesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşeceğini açıkladı.
Steinmeier'in ülkeyi erken seçime götürme yetkisi bulunuyor.
Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edememişti.
Seçimler sonrası beliren tek hükümet seçeneği CDU/CSU (Hristiyan Sosyal Birlik), FDP ve Yeşiller Partisi'nin kuracağı üçlü koalisyon hükümetiydi.
Koalisyon pazarlıklarının göç, vergi ve çevre politikaları konularında tıkandığı, üç partinin bu konularda çok farklı politikalarda ısrarlı olduğu bildiriliyor.
BBC Berlin Muhabiri Jenny Hill, pazarlıklarda en çok tartışma yaratan konulardan birinin de Suriyeli mültecilerin ailelerini Almanya'ya getirebilmelerine izin verilip verilmemesi olduğunu aktardı.
Jenny Hill'e göre Merkel'in liderliğindeki muhafazakarlar, özellikle de aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) seçimlerdeki büyük başarısı nedeniyle bu konuda temkinli bir politika izlenmesinden ve mültecilerin aile fertlerinin bir araya gelebilmelerini bir süre daha ertelemekten yana.
Euro, göç ve İslam karşıtı AfD seçimlerde yüzde 13 oy alıp üçüncü parti olarak ilk kez Federal Meclis'e girmiş ve "yabancıların işgaliyle" mücadele etme sözü vermişti.
Almanya'nın en büyük ikinci partisi konumundaki SPD (Sosyal Demokrat Parti) ise CDU/CSU ile bir dönem daha aynı hükümette yer almayacağını açıklamıştı.
709 üyeli Almanya Federal Meclisi'nden partilerin sandalye sayıları şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.