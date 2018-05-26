Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel 18 Mayıs'ta Soçi'de bir araya gelmiş, Putin, ülkesini ziyaret eden diğer kadın siyasetçilere olduğu gibi Merkel'e de gül buketi vermişti. Alman basını, Putin'in Merkel'i, çiçek vererek aşağıladığını yazmıştı. Dün Rusya'nın St. Petersburg kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Putin, Brigitte Macron'a da aynı gül buketinden verdi.
Alman gazetesi Bild, "Rusya lideri Vladimir Putin, dünya siyaset arenasında liderin kendisi olduğunu Merkel'e gösterdi. Çiçek hediye ederken de kadın olduğunu hatırlatıp yerini gösterdi. Bir nezaket gösterisi gibi algılandı ama aslında bu bir aşağılama mesajıydı. Dünyanın önde gelen politikacıları birbirlerinin elini sıkmakla yetinmeli" ifadelerini kullandı.
Bild'in bu yorumlarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'da kadınlara çiçek vermenin iyi bir davranışın göstergesi olduğunu söyledi. Peskov, "Rusya'da kadınlara çiçek vermek iyi bir davranışın göstergesidir. Devlet Başkanı'nın, Almanya Başbakanı Merkel'e çiçek buketi sunduğunda rehberlik ettiği gelenek de budur. Kadınlara ve iş arkadaşlarına ve uluslararası ilişkilere karşı çiçek vermemiz kesinlikle normaldir. Rusya'da kadınlara çiçek vermek iyi bir davranıştır. Böyle şeyler bizim geleneklerimiz ve onlara odaklanıyoruz" cevabını verdi.
PUTİN İLE MACRON'DAN ORTAK AÇIKLAMA
Fransız meslektaşıyla Suriye, Ukrayna, İran ve Kore Yarımadası etrafında gelişen olayları değerlendirdiklerini anlatan Putin, "Suriye'de ana görev, Cenevre'de anayasa komitesinin oluşturulması ve Şam'ın bu yapıya temsilcilerini göndermesi. Suriye krizinin çözümünde siyasi sürece destek verilmesi noktasında Fransa ile hemfikiriz." diye konuştu.
Ukrayna krizinin çözümü için atılması gereken adımların da görüşmede ele alındığını belirten Putin, "Görüşmemizde, krizin istikrarlı şekilde çözülmesi için Minsk anlaşmalarının tümüyle uygulanmasının önemini vurguladık." dedi.
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesine yönelik görüşleri sorulan Putin, "Zirvenin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu zirvenin Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin azaltılması için önemli bir adım olması bekleniyordu. ABD ve Kuzey Kore'yi yakınlaştırmak için üzerimize düşeni yapacağız ve nihayetinde böyle bir zirvenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Böyle bir zirve olmadan, bu denli önemli bir konu çözüme kavuşturulamaz.” değerlendirmesinde bulundu.
Rus lider, ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını da eleştirerek, "Bağımsız ülkelere tüm kısıtlamalar, yalnızca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanabilir. Bunun dışındaki tüm adımlar hukuksuzdur.” ifadelerini kullandı.
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