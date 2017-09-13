Alpay Özalan: Puan kaybına tahammülümüz yok

Alpay Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında kötü oynamalarına rağmen 3 puanı kaçıran tarafın kendileri olduğunu ifade etti.

Takımın bulduğu net pozisyonları gole çevirememesinden yakınan Özalan, "Altınordu maçında umarım bu pozisyonları gole çevireceğiz. Takım gün geçtikçe iyiye doğru gidiyor. Rakibimiz genç bir takım olması nedeniyle çok koşan ve mücadele eden bir ekip. Onlara karşı alan daraltıp, sahanın her yerinde pres yapacağız. Rakibe boş alan bırakmayan ve yine bol pozisyona giren bir takım hüviyetine bürüneceğiz. Çünkü artık puan kaybetmeye kesinlikle tahammülümüz ve kredimiz yok. İnşallah sahamızda ilk galibiyetimizi alarak taraftarımızı sevindireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özalan, sezon başında koydukları puan hedefinden biraz uzaklaştıklarını ancak hedeflerine yakın bir puan toplamayı amaçladıklarını vurguladı.

Öte yandan Samsunspor, Altınordu maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmana sakatlıkları bulunan Davy Claude Angan, Mohamed Larbi, Ahmet Burak Solakel ve Ercan Yazıcı ile izinli olan kaleci Michalis Sifakis katılmadı.

Alpay Özalan

TFF 1. Lig

Samsunspor