Alper Potuk: ''Sanırım tüm haklarımı Adana Demirspor maçında kullandım''

Alper Potuk, Kasımpaşa maçında gol atamadığı için üzgün...

Gazete Habertürk'ün haberine göre genç oyuncu bu konuya esprili bir dille yaklaşarak, “Vallahi çok üzgünüm. Çok fazla gol atmak istedim ama çok kaçırdım. Uğraştım ama 3 tane bomboş pozisyonda kaçırdım. Galiba tüm gol atma hakkımı Adana Demirspor maçında kullandım! Ama neyse ki arkadaşlarım benim yerime goller attı ve problem yaşamadık” ifadelerini kullandı.

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